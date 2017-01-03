Награжденных президентом военных оставили на Новый год на аэродроме Мариуполя. Полторак разбирается, кто виноват. Новости

Министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка (ВСП) ВСУ провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения украинских военных в мариупольском аэродроме в новогоднюю ночь. Об этом министр сегодня, 3 января, сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, 31 декабря в Мариуполе президент Украины Петр Порошенко вручал награды военным, после отъезда главы государства военных оставили встречать Новый год прямо на мариупольском аэродроме.

«Президент нас наградил. О том, каких адских двух суток на морозе, с кофе "только для командования", это стоило, напишу позже. Когда вручал медаль – рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим. Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели из Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо», – об этом написала на своей странице в Facebook одна из награжденных, командир минометного расчета Валерия Бурлакова, чье заявление вызвало широкую общественную реакцию.

Этим и было вызвана реакция 3 января министра обороны Полторака, который также сообщил, что по результатам расследования Полторак примет соответствующие решения относительно ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации. «До 5 января ВСП должен доложить о должностных лицах, виновных в сложившейся ситуации и определить их степень ответственности. Всех виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности», - подчеркнул он.

Фото: 0629.com.ua