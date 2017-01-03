Украина начинает производить натовское оружие, – Укроборонсерви. Главная

Государственное предприятие «Укроборонсервис», входящая в состав ГК «Укроборонпром», совместно с американской компанией «Aeroscraft» начинает производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Укроборонсервис».

«Первой оружием, изготовленным по пилотному проекту, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского оборонно-промышленного комплекса», – прокомментировал глава ГП «Укроборонсервис» Сергей Микитюк.

Заместитель главы ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов отметил, что полгода назад была впервые представлена Стратегии реформирования и развития ОПК Украины, а «уже сегодня мы начинаем производство натовского оружия для украинской армии».