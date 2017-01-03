По восстановленному мосту в Семеновке пустили транспорт. Но не все водители об этом знают (Фото). Новости

По восстановленному мосту в Семеновке пустили транспорт. Но не все водители об этом знают (Фото)

03.01.17 20:33 slavdelo.dn.ua Новости 9

По восстановленному мосту в Семеновке пустили транспорт. Но не все водители об этом знают (Фото)

ерез восстановленный мост через реку Казенный Торец в поселке Семеновка (Славянский р-н, Донецкая обл.) пошел поток транспорта. Пока автомобилей не много, но с введением в эксплуатацию данного объекта стало возможным сокращение пути движения транспорта, который направляется на Бахмут (Артемовск), Краматорск, Дружковку, Константиновку, Николаевку.

Для Славянска это означает, что введение моста в эксплуатацию должно снизить нагрузку на центральные улицы города – ул. Торскую и Свободы.

При этом по состоянию на 3 января указателей, информирующих о возможности проезда по мосту и ограничений большегрузного транспорта для проезда через Славянск, пока нет. Поэтому движение потока фур по улице Торской, по словам местных жителей, не сократилось. 

Мост, который по словам автолюбителей стал немного шире, оборудован современными отбойниками, системой для стоков осадков, перилами и светоотражающими элементами.

Как сообщалось ранее, мост в п. Семеновка, взорванный в июле 2014 года, был восстановлен и открыт 31 декабря 2016 года. 

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Источник: Деловой Славянск

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