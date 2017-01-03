Новый глава ОБСЕ посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с разрушениями под Мариуполем и вручил противоминные таблички (Фото). Главная

Сегодня, 3 января, действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц ознакомился с последствиями обстрелов со стороны «ДНР» в поселке Виноградное, которое является частью Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Во время визита в Донецкую область Себастиаен Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины», – говорится в сообщении МИД Украины.

Во время посещения поселка Виноградное Курц передал противоминные маркеры Мариупольскому городскому совету.

Візит П.Клімкіна і С.Курца в Дон обл:передача протимінних маркерів представникам мерії Маріуполя, спілкування зі ЗМІ pic.twitter.com/CwythyetGj — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 3 січня 2017 р.

Как дополняет пресс-служба Мариупольского городского совета, первая партия противоминных маркеров в количестве 300 штук будет передана спасателям. Всего планируется передать порядка 3 тысяч подобных предупреждающих знаков.

Перед тем как прибыть в Виноградное, Себастьян Курц и Павел Климкин посетили контрольно-пропускной пункт «Пищевик».

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

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