Новый глава ОБСЕ посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с разрушениями под Мариуполем и вручил противоминные таблички (Фото). Главная

Новый глава ОБСЕ посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с разрушениями под Мариуполем и вручил противоминные таблички (Фото)

03.01.17 17:39 dnews.dn.ua Новости 5

Новый глава ОБСЕ посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с разрушениями под Мариуполем и вручил противоминные таблички (Фото)

Сегодня, 3 января, действующий глава ОБСЕ Себастиан Курц ознакомился с последствиями обстрелов со стороны «ДНР» в поселке Виноградное, которое является частью Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Во время визита в Донецкую область Себастиаен Курц увидел разрушительные последствия российской агрессии против Украины», – говорится в сообщении МИД Украины.

Во время посещения поселка Виноградное Курц передал противоминные маркеры Мариупольскому городскому совету.

Как дополняет пресс-служба Мариупольского городского совета, первая партия противоминных маркеров в количестве 300 штук будет передана спасателям. Всего планируется передать порядка 3 тысяч подобных предупреждающих знаков.

Перед тем как прибыть в Виноградное, Себастьян Курц и Павел Климкин посетили контрольно-пропускной пункт «Пищевик».

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

Читайте также:

Комментарии