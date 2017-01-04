Конкурс грантов до 15 тыс. грн для молодежи Доброполья. Дедлайн 20 января. Новости

Общественная организация «Добропольский центр молодежи "Добро"» в рамках реализации проекта по созданию Центра местной активности «Vagonetka» объявляет о приеме заявок на участие в программе малых грантов от ЮНИСЕФ, направленных на поощрение и поддержку общественной активности молодежи.
В программе малых грантов могут принять участие как зарегистрированные молодежные общественные организации и объединения, так инициативные группы из Большого Доброполья, Добропольского и Александровского районов.
Организация или инициативная группа, которая желает принять участие в программе, также присылает описание своего проекта, заполнив аппликационную форму, которую вам вышлют на электронный адрес, указанный в заявке.
Успешные предложения должны содержать четко определенные ожидаемые результаты для выполнения одного или нескольких из следующих задач:
- налаживание диалога по вопросам социальной сплоченности и примирения;
- активизация образования по принципу «равный – равному» на социально значимые темы;
- продвижение инновационных путей самовыражения молодежи;
- содействие мирному сосуществованию и методам ненасильственного решения конфликтов;
- поддержка инновационных подходов для охвата малообеспеченной молодежи;
- поддержка социальной сплоченности и интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- углубление знаний о рисках для подростков ВИЧ / СПИД, наркотики, взрывоопасные вещества и т.д.;
- обеспечение полезных и долговременных выгод для всей громады;
- поддержка гендерного равенства и социального включения.
Предлагаемая деятельность должна быть инициирована и реализоваться молодыми людьми, фокусируясь на достижении одной или нескольких указанных выше результатов.
Успешные предложения получают финансирование в виде оплаты расходных материалов для деятельности, в сумме до 15 тыс. грн.
Требования к получению финансирования:
- проект должен быть инициирован и реализован молодыми людьми возрастом до 25 лет;
- заявки относительно деятельности или расходов, за которые уже было уплачено, не будут приниматься ни при каких обстоятельствах;
- малые гранты также не предназначенные для покрытия текущих операционных расходов организации-заявителя;
- деятельность, на выполнение которой было выделено грант, должна начаться в течение 30 дней после получения письма-подтверждения, и завершиться в сроки, достаточные для подготовки и представления итогового отчета.
Никаких ограничений по количеству заявок от одной организации-заявителя нет. Однако программа позволяет заявителю одновременно иметь только один активный грант, никакие дополнительные малые гранты не будут предоставляться до полного «закрытия» предыдущего гранта.
Активный грант определяется как принятая заявка с пока что незавершенной деятельностью, и/или заявка требующий утверждения итогового отчета.
Успешные заявители, которые уже получили по 2 гранта, могут подавать заявки на третий грант лишь при условии сотрудничества с другой группой/организацией для передачи им навыков по подготовке грантовых предложений и разработки проектов
Заявки принимаются на украинском и русском языках, по ссылке. Дедлайн – до 23:00 20 января
Все вопросы по грантовой программе адресовать по телефону 050-935-98-35 Орос Владимир, oros.vladimir@gmail.com
Источник: Сайт города Доброполья
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