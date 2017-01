Новый глава ОБСЕ определил две главные задачи по Донбассу. Главная

Полный режим тишины на Донбассе и улучшение гуманитарной ситуации. Так определил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц актуальные цели организации в отношении Украины. Об этом Курц написал в Twitter по итогам сегодняшней, 3 января, поездки в Донецкую область.

«Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины – посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», – написал Курц.

Кроме того он отметил, что цель ОБСЕ заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался. Также Курц заявил, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе.

Could see situation in #Eastern #Ukraine first hand today – visited checkpoint #Pyshevyk together with the @OSCE monitoring mission . 1/2 pic.twitter.com/gSLMfCz0UF

Our goal as @OSCE is that the ceasefire is fully respected & the situation for the local population in #Ukraine is improved. 2/2