Новый глава ОБСЕ определил две главные задачи по Донбассу. Главная

Полный режим тишины на Донбассе и улучшение гуманитарной ситуации. Так определил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц актуальные цели организации в отношении Украины. Об этом Курц написал в Twitter по итогам сегодняшней, 3 января, поездки в Донецкую область.

«Сегодня наглядно смог увидеть ситуацию на востоке Украины – посетил блокпост "Пищевик" вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», – написал Курц.

Кроме того он отметил, что цель ОБСЕ заключается в том, чтобы режим прекращения огня полностью соблюдался. Также Курц заявил, что организация выступает за улучшение ситуации для местного населения на Донбассе.

Our goal as @OSCE is that the ceasefire is fully respected & the situation for the local population in #Ukraine is improved. 2/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 січня 2017 р.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

3 января Курц посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с последствиями обстрелов пос. Виноградное под Марицполем, передал спасателям Мариуполя противоминные таблички.

Отметим, что австрийский министр высказывался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и «на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций».

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