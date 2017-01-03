В Славянске дорожает проезд в троллейбусах из-за роста с 1 января цены за электроэнергию. Новости

С 1 января для КП «Славянское троллейбусное управление» на 78% (с учетом НДС) подорожала электроэнергия. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Иванченко.

По его словам, если стоимость электроэнергии составляла 1,30 грн/кВт*ч, то с нового года она составила 2,30 грн/кВт*ч.

Поэтому он констатировал: то, что проезд в троллейбусах подорожает, – это факт. Но новые тарифы еще не известны.

Изменения в тариф на электроэнергию внесло НКРЭКУ (Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

«Для того, чтобы вложить в расходную часть новые тарифы, их нужно сначала заплатить», – отметил Иванченко.

Источник: Деловой Славянск

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