Восстановленный мост в Семеновке с высоты птичьего полета (Фото, Видео). Новости

31 декабря 2016 года состоялось открытие моста в пос. Семеновка вблизи Славянска (Донецкая обл.), который был разрушен во время боевых действий в 2014 году. Сейчас движение через реку Казенный Торец полностью восстановлено.

Мост был восстановлен в рекордные сроки. В сентябре 2016 года только приступили к разборке развалов, в октябре была забита первая свая. В последний день года мост был открыт при участии высшего руководства страны.

После того, как мост был разрушен боевиками при боях за Славянск, движение транспорта продолжалось в объезд через центральные улицы города.

Также движение продолжалось через понтонный мост, который охраняется военнослужащими. На этом месте в буквальном смысле развернулся палаточный городок, где проживают бойцы до сих пор.

Сейчас движение по новому мосту запущено.

Согласно проекту, возведено 5 опор и 4 пролета пролетных строений, а также выполнены работы по устройству монолитной железобетонной накладной плиты, гидроизоляции, полиуретанового защитного покрытия, монолитного тротуара, асфальтобетонного покрытия (расширенной) проезжей части и подъездных автодорог и тому подобное.

Габариты нового моста: длина – 96,9 м, ширина проезжей части – 9,5 м, ширина тротуаров – 0,75 м. Восстановлена искусственное сооружение имеет пропускное нагрузки: А-15, НК-100.

На строительство моста из государственного бюджета выделено 37 млн грн.

Источник: Сайт города Славянска

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