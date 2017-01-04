В УТСЗН Бахмута продолжают нарушать права переселенцев. Главная

Перечень работ, выполняемых работниками Управления труда и соцзащиты населения Бахмута (Донецкая обл.), в 2017 году останется таким же, а вот объемы несколько уменьшатся.

Управление передало дела по Часов Яру и Соледару в район, а это и субсидии, и социальная адресная помощь ВПЛ, и выплаты по рождению ребенка. Как заверили специалисты управления, получатели не почувствуют никаких изменений. Возможно, что теперь у работников управления труда и социальной защиты населения появится больше времени для более качественной работы с внутренне перемещенными лицами. Несмотря на проведение круглых столов, обращений к народным депутатам, в Бахмуте продолжают отмечаться случаи нарушения прав ВПЛ.

Так, на последней сессии городского совета в декабре минувшего года был рассмотрен вопрос о многочисленных проверках одних и тех же лиц и о фактах необоснованных отказов в назначении социальной адресной помощи. Например, одному из граждан со статусом ВПЛ, ранее проживавшему в Донецке в районе активных боевых действий, Бахмутское УТСЗН уведомлением сообщило, что у него не было оснований покидать свое место проживания. Тем самым дали понять, что ему нужно было остаться на неподконтрольной территории со всеми вытекающими отсюда последствиями. Городской голова дал указание разобраться в этом конкретном случае.

Для сведения: в Бахмуте проверку прошли 30 тысяч граждан со статусом ВПЛ, зарегистрированных в городе. Это 60% от их общего числа.

Источник: Знамя индустрии

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