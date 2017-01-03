Полицейского из Краматорска, которому проломили голову топором, отправили в больницу Днепра (Фото). Главная

Полицейского из Краматорска, который едва не погиб в схватке с бандитами, доставили в областную больницу им. Мечникова в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Александр Ветров работает в полиции Краматорска почти год. До этого получил образование экономиста, пробовал себя в роли администратора. Однако мужчина всегда мечтал поднимать страну на новый уровень, поэтому без колебаний сменил профессию.

1 января полицейский отдыхал после работы, и вдруг стал свидетелем настоящего произвола в селе Ясногоровка, что под Краматорском. На улице четверо неизвестных жестоко избивали мужчину. Без колебаний 24-летний Александр Ветров бросился на помощь пострадавшему. Его спас, а сам получил серьезные травмы – злоумышленники ему нанесли удар топором по голове.

«Почувствовал, как чем-то ударили по голове. Заложило уши, потекла кровь. Уже потом узнал, что ударили топором. Хватило сил набрать полицию, товарищи быстро приехали и задержали злоумышленников», – рассказал Ветров.

Парня доставили в больницу Краматорска, далее – в Бахмут (до переименования Артемовск). Там оказали необходимую медпомощь.

«Как только состояние стабилизировалось – полицейского транспортировали в областную больницу им. Мечникова», – рассказала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

В больнице им. Мечникова сделали обследование. «Сейчас его состояние удовлетворительное. Все обошлось», – отметил главный Сергей Рыженко.

Фото пресс-службы Днепропетровской ОГА

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