В Дружковке первой в новом году родилась девочка. Главная

Первым малышом, появившимся на свет в Дружковке (Донецкая обл.) стала девочка.
Вестницей такого прогноза стала малышка, которая первая появилась на свет в городе в этом году.
Малышка родилась в 04:00 1 января в Дружковском родильном доме. Вес девочки – 3 кг 450 гр. Младенец и мама, которая уже воспитывает двоих детей, чувствуют себя хорошо.
Народное поверье гласит: если первым новым жителем в новом году стала девочка, то удача и процветание будет сопутствовать во всех начинаниях.
Источник: Знамя индустрии
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