В Дружковке первой в новом году родилась девочка. Главная

Первым малышом, появившимся на свет в Дружковке (Донецкая обл.) стала девочка.

Вестницей такого прогноза стала малышка, которая первая появилась на свет в городе в этом году.

Малышка родилась в 04:00 1 января в Дружковском родильном доме. Вес девочки – 3 кг 450 гр. Младенец и мама, которая уже воспитывает двоих детей, чувствуют себя хорошо.

Народное поверье гласит: если первым новым жителем в новом году стала девочка, то удача и процветание будет сопутствовать во всех начинаниях.

Источник: Знамя индустрии

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