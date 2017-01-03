На Донбассе 21-летний контрактник покончил жизнь самоубийством (Фото). Главная

В зоне боевых действий на Донбассе покончил с жизнью 21-летний военный из Кировоградской области Олег Стасий. Трагедия произошла 29 декабря 2016 года. Причина такого поступка парня пока неизвестна.

Событие произошло в Донецкой области в районе Светлодарской дуги, пишет «Persha.kr.ua». По словам заместителя военного комиссара Кировоградской области Олега Молчанова, в Добровечкиском военкомате есть официальный документ, где указано, что Олег Стасий покончил жизнь самоубийством.

Олег Стасий проходил срочную службу в «Десне», впоследствии решил подписать контракт и был направлен в зону боевых действий, где провел около года. Женатым Олег Стасий не был, детей тоже не было. Остались у парня только родители.

Похоронили бойца 1 января.

Смерть на Донбассе военного 1995 года рождения сайту «Сегодня.ua» подтвердили в пресс-службе полиции Донецкой области, однако отметили, что 29 декабря самоубийство зарегистрировано под Мариуполем в селе Павлополь.

«Поступила информация 29 числа, что под Мариуполем, в селе Павлополь Волновахского района, военнослужащий совершил самоубийство. Зовут Олег 1995 года рождения», – сообщили правоохранители.

Фото УНН и со страницы Олега Стасия в соцсети