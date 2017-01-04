В Дружковке теперь делают сложные операции. Есть и оборудование, и врачи (Фото). Главная

Благодаря современному оборудованию, поступившему в городские больницы, медицинское обслуживание в Дружковке (Донецкая обл.) вышло на новый уровень.

В 2016 году учреждения здравоохранения Дружковки претерпели значительную трансформацию. Причем изменения произошли исключительно в лучшую сторону. Во-первых, штат врачей пополнили специалисты Донецкого медицинского университета с кафедр офтальмологии, внутренней медицины, хирургии, эндоскопии и реконструктивно-восстановительной хирургии и других. Во-вторых, для городских больниц приобрели новейшее медоборудование стоимостью 15 млн грн. Теперь в Дружковке имеются качественный маммограф, аппарат для исследования прямой кишки, лапароскопическая стойка, современные физиотерапевтические приборы, хирургическое и офтальмологическое оборудование.

С появлением инновационной техники для дружковчан стали доступны такие медицинские услуги, о которых ранее горожане только мечтали. Это пластическая и лазерная хирургия, полный комплекс процедур, связанных с восстановлением зрения, лечение и диагностика аллергических и иммунологических заболеваний.

Хорошие новости разлетаются быстро, поэтому в Дружковку уже потянулись вереницей пациенты из других городов области. Как заверили врачи, в помощи они никому не отказывают.

Накануне Нового года городские больницы с ревизией посетили директор департамента здравоохранения ОГА Юрий Узун и мэр Дружковки Валерий Гнатенко. Будучи опытным специалистом в медицине, Узун засыпал местных врачей вопросами, ответами на которые остался доволен.

«То, что в Дружковке появилось такое оборудование – это замечательно. Теперь надо стремиться к тому, чтобы специалисты могли эффективно использовать его по назначению. Грядет медицинская реформа и эти моменты сыграют не последнюю роль», – подчеркнул он.

По словам Гнатенко, специально для работы на новой аппаратуре медики прошли обучающие курсы.

«Пока операции, в основном, проводят ведущие специалисты кафедр, однако местные доктора тесно сотрудничают с ними и перенимают опыт», – резюмировал городской голова.

Источник: Знамя индустрии

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