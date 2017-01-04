В январе к UASC подключат Покровск, Селидово, Доброполье и Бахмут (Фото). Новости

Единый аналитический сервисный центр, открытый на базе Донецкого областного главка полиции 24 декабря 2016 года, круглосуточно реагирует на звонки по 102 из Мариуполя, Краматорска, Славянска и прифронтового Торецка. Уже в середине января UASC будет обслуживать еще несколько городов, в том числе – Покровск и Бахмут. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Дальнейшие шаги по развитию интеллектуальной системы видеонаблюдения и анализ первых дней работы UASC глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин оговорил с руководителями служб и подразделений, обеспечивающих функционирование Центра – это управление информационного обеспечения, управление организационно-аналитического обеспечения и управление связи и телекоммуникаций ГУНП в Донецкой области.

Большинство сообщений в колл-центр 102 поступило из Мариуполя – 2500, 1027 звонков операторы приняли из Краматорска, 657 – из Славянска и 150 – из Торецка.

Сейчас в Мариуполе полноценно работает 15 «умных» камер, всего планируется установка 37, эта работа ведется совместно с местным советом. В масштабах области планируется установка 120 камер.

Первое, что сразу идентифицировала «умная» система UASC, – это большое количество автомобилей с несоответствующими номерными знаками. Диспетчеры направили нарядам патрульной полиции более 200 ориентировок о транспортных средствах и государственных номерных знаках, информация о которых значится в базе «Угон». Оказалось, большинство этих авто не прошли перерегистрацию после утери номеров.

Информация о таких транспортных средствах направлена в территориальные органы полиции Донецкой области. Правоохранители будут устанавливать владельцев, чтобы внести коррективы в подсистему «Угон». Также этот вопрос оговаривался с руководством Управления патрульной полиции.

Начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин отметил, что есть определенные вопросы, связанные, например, с необходимостью перенести камеры, наладить радиосвязь, отработать алгоритм взаимодействия с нарядами.

«Все следственно-оперативные группы и группы быстрого реагирования полиции Донецкой области будут обеспечены планшетами с соответствующим программным обеспечением и будут иметь прямую связь с центром управления нарядами. Уже в этом месяце мы будем поэтапно подключать к колл-центру другие города области. Начнем с Покровской оперативной зоны: это непосредственно Покровск, Селидово, Доброполье. Следующий большой город – Бахмут», – отметил Аброськин.

В связи с ожидаемым увеличением звонков штат операторов колл-центра 102 увеличен. Уже укомплектованы 16 дополнительных вакансий, начато обучение персонала.

В смене 3 декабря работало 7 операторов 102. С восьми утра они обработали 205 звонков, в среднем по 30 звонков на каждого. Нагрузка распределяется равномерно, а вот вопросы, которые задают граждане, по словам девушек-операторов, «это кому как повезет». За 10 дней работы они обработали более 4400 сообщений о преступлениях, семейных конфликтах, дорожно-транспортных происшествиях, просто информационных звонков или обращения за советами.

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