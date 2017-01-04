Ситуация в пунктах пропуска 4 января . Новости

Сегодня утром, 4 января, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 3 января, на всех КПВВ наблюдалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

Всего вчера через КПВВ последовало более 17400 человек и почти 3,2 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 3840 человек и 640 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5160 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3400 человек и 910 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2105 человек и 500 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 2935 человек.

4 января утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/70,

КПВВ «Марьинка» – 200/120,

КПВВ «Новотроицкое» – 10/80,

КПВВ «Гнутово» – 120/40.

Пограничниками за сутки на КПВВ был обнаружен один автомобиль, которым на неподконтрольную украинской власти территорию перевозили товары. Транспортным средством управлял мужчина, который следовал через КПВВ «Марьинка». В своем авто он вез различные хозяйственные товары, в частности, утеплители, силикон, шлифовальная сетку, батарейки и тому подобное. Сейчас он вместе с автомобилем передан сводной мобильной группе для принятия правового решения.

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Фото: УНИАН