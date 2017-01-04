В Северодонецке на стене многоэтажки появился сказочный мурал. Самый большой в этом городе. Главная

В эти дни буквально на глазах жителей и гостей города в нынешнем административном центре Луганщины Северодонецке появился самый большой здесь мурал.
В 2016 году он стал уже третьим по счету. Первые два украсили центральные микрорайоны города и отразили определенную социальную тематику. Нынешний – просто праздничный, сказочно-новогодний. Теперь въезжающих в Северодонецк по шоссе Строителей, как раз со стороны солнечного восхода, встречает не безоконная стена многоэтажки, а художественное творение. Фактически оно первым встретило на главном въезде в город и сам 2017 год.
Мурал – это воплощение инициативы местной молодежной общественной организации «Город мечты». И данную инициативу, и саму организацию, уже известную полезными делами, поддержали USAID и UCBI (Украинская инициатива укрепления общественного доверия), городские власти, волонтеры. Художники работали при общей поддержке, невзирая на мороз, даже в темное время. И нанесенные на стену контуры на глазах обретали красочное наполнение: к празднику мурал был окончен.
Источник: Восточное Партнерство
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