На КПВВ «Гнутово» «ДНР» не убирает туалеты, а на КПВВ «Новотроицкое» в уборных оторваны двери. Итоги мониторинга. Новости

По 9 раз за декабрь 2016 мониторы общественной организации «Фундация.101» приезжали на каждый из работающих контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе в рамках реализации проекта «Прифронтовая инспекция». Во время мониторинга работы КПВВ «Марьинка», «Майорск», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Станица Луганская» наблюдатели, в частности, следили за наличием питьевой воды, санитарией туалетов и состоянием обочину. Об этом сообщает ОО «Фундация.101».
Согласно собранных данных, чистым КПВВ можно назвать пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская»: туалеты убирались каждый день, питьевая вода постоянно доступна в палатке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обочины незасоренные.
Приемлемая ситуация и на КПВВ «Майорск». У мониторов не вызвало вопросов состояние туалетов и наличия питьевой воды. Однако проблемным остается засоренность обочин, хотя в декабре только при двух мониторинговых выездах (22%) наблюдатели отмечали факт засоренности.
На КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» сложная ситуация с туалетами: они в плохом состоянии, практически не убираются. На «Новотроицком» кроме загрязнения, проблемным является общее состояние – оторванные двери. На «Гнутово» туалеты не убираются именно со стороны неконтролируемой территории. Загрязненность туалетов фиксировали на КПВВ «Новотроицкое» 7 раз (78%) и на КПВВ «Гнутово» 8 раз (89%).
По двум пунктам не удовлетворяла ситуация на КПВВ «Марьинка». Несколько раз мониторы отмечали неудовлетворительное состояние туалетов (22%) и трижды сообщали о засоренность обочин (33%).
Результаты предыдущих мониторингов «Фундация.101» :
- декабрь 2016 г. – Самые чистые туалеты на КПВВ «Майорск», а на КПВВ «Марьинка» самые грязные обочины, – итоги мониторинга
- декабрь 2016 г. – Состояние контрольных пунктов въезда-выезда. Результаты мониторинга (Инфографика)
- ноябрь 2016 г. – В ноябре при пересечении линии разграничения людей беспокоили очереди и обстрелы
- октябрь 2016 г. – Причины пересечения линии разграничения: родственники, покупки, снятие наличности
- сентябрь 2016 г. – Страхи пересекающих КПВВ: 77% – очереди, 37% – обстрелы, 10% – мины
- август 2016 г. – На КПВВ «Новотроицкое» больше туалетов, на КПВВ «Марьинке» – навесов от дождя
- август 2016 г. – Очереди на КПВВ волнуют людей больше, чем угроза обстрела
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