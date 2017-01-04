На КПВВ «Гнутово» «ДНР» не убирает туалеты, а на КПВВ «Новотроицкое» в уборных оторваны двери. Итоги мониторинга. Новости

По 9 раз за декабрь 2016 мониторы общественной организации «Фундация.101» приезжали на каждый из работающих контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе в рамках реализации проекта «Прифронтовая инспекция». Во время мониторинга работы КПВВ «Марьинка», «Майорск», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Станица Луганская» наблюдатели, в частности, следили за наличием питьевой воды, санитарией туалетов и состоянием обочину. Об этом сообщает ОО «Фундация.101».

Согласно собранных данных, чистым КПВВ можно назвать пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская»: туалеты убирались каждый день, питьевая вода постоянно доступна в палатке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обочины незасоренные.

Приемлемая ситуация и на КПВВ «Майорск». У мониторов не вызвало вопросов состояние туалетов и наличия питьевой воды. Однако проблемным остается засоренность обочин, хотя в декабре только при двух мониторинговых выездах (22%) наблюдатели отмечали факт засоренности.

На КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово» сложная ситуация с туалетами: они в плохом состоянии, практически не убираются. На «Новотроицком» кроме загрязнения, проблемным является общее состояние – оторванные двери. На «Гнутово» туалеты не убираются именно со стороны неконтролируемой территории. Загрязненность туалетов фиксировали на КПВВ «Новотроицкое» 7 раз (78%) и на КПВВ «Гнутово» 8 раз (89%).

По двум пунктам не удовлетворяла ситуация на КПВВ «Марьинка». Несколько раз мониторы отмечали неудовлетворительное состояние туалетов (22%) и трижды сообщали о засоренность обочин (33%).



