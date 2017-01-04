На Рождество безопасность Донетчины будут обеспечивать 1600 правоохранителей. Новости

Безопасность в Донецкой области во время Рождества будут обеспечивать 1600 правоохранителей. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 90 тысяч человек. Полиция Донецкой области продолжает работать в усиленном режиме и контролировать оперативную ситуацию. Итоги работы во время новогодних праздников и планирование дальнейших мер безопасности в регионах Украины рассматривались на видеоселекторном совещании МВД во главе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Яровой отметил, что безопасность граждан во время новогодних праздников была сохранена. С 31 декабря по 2 января благодаря принятым мерам не допущено нарушений общественного порядка и дестабилизации ситуации на территории государства. Состоялось более 1,2 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли более 1 млн человек, публичный порядок обеспечили более 14 тыс. полицейских и 1 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

По Украине задокументировано более тысячи фактов нарушения правил дорожного движения. Благодаря принятым дополнительным мерам по сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение на 5% количества ДТП с пострадавшими, на 20% – снижение количества погибших в ДТП.

Только в Донецкой области о безопасности людей в эти дни заботились до 1600 правоохранителей и 106 военнослужащих Национальной Гвардии и Военной службы правопорядка. Ежедневно улицы дополнительно патрулировали 278 нарядов полиции.

Благодаря мощной превенции в новогоднюю ночь на улицах прифронтового региона не допущено ни одного убийства, избиения людей, разбойного нападения, грабежа. Не совершено ни одного ДТП с пострадавшими.

Полиция продолжает пребывать в режиме повышенной готовности. Генерал поставил задачу усилить работу на блокпостах.

В рождественскую ночь общественный правопорядок возле 290 культовых сооружений, где будут проводиться праздничные службы, будут охранять более 600 полицейских.

Кроме того, на улицы выйдут 1632 правоохранителя. На юге и севере будут работать группы взрывотехников, на автодорогах – усиленные мобильные группы, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать помощь в случае ухудшения погодных условий.

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