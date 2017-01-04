В Луганской области вместо КПВВ «Золотого» таки откроют пункт пропуска в Новотошковке. Новости

Руководство Луганской области обратилось к силовым структурам с предложением открыть дополнительный пункт пересечения линии разграничения сторон «Алчевск – Новотошковское – Лисичанск» и созданием КПВВ «Новотошковское». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Расположение пгт Новотошковское Попаснянского района непосредственно на автомобильной трассе (Р-66) в значительной степени решает вопрос прибытия в пункт пропуска жителей населенных пунктов, расположенных на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Анализ коммуникаций и объектов инфраструктуры свидетельствует о том, что есть возможность организовать контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) в полном соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Кроме этого, вблизи запланированного места создания контрольного пункта находится бомбоубежище на 300 человек, что позволит, в случае начала обстрелов со стороны боевиков, оперативно провести эвакуацию граждан.

Предполагается, что наличие постоянных пунктов наблюдения международных организаций (ОБСЕ, Красный Крест и др.) позволит в значительной степени повысить уровень безопасности гражданского населения во время работы пункта пропуска.

Создание дополнительного КПВВ через линию разграничения должно уменьшить нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской.

Вопрос создания дополнительного КПВВ на Луганщине предложили вынести на рассмотрение центральных органов исполнительной власти, а также во время очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, сейчас между «ЛНР» и подконтрольной частью Луганской области действует единственный официальный пункт пропуска – КПВВ «Станица Луганская». Здесь в связи с взорванным мостом был установлен временный мост для пешего перехода. Автомобильное сообщение осуществить невозможно. Подходящий для перемещения автомобилей пункт пропуска находится в городе Золотое, но он не работает больше года. Для автомобильного передвижения жители Луганской области вынуждены пользоваться КПВВ, находящимися на линии разграничения в Донецкой области.

Еще осенью 2015 года в рамках Трехсторонней контактной группы было согласовано открытие КПВВ «Золотое», что позволило бы разгрузить переполненные пункты пропуска в Донецкой области. КПВВ полностью оборудован и готов к пропуску людей. Предыдущая попытка открытия пункта пропуска была предпринята 31 марта 2016 года: украинская сторона начала пропускать людей, а «ЛНР» заблокировала им проход на территорию «республики». До конца 2016 года стороны так и не смогли договориться об открытии КПВВ «Золотое»

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