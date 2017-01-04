Сводка из зоны АТО за 3 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 39 раз открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 4 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении противник в течение дня из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Новозвановку.

На мариупольском направлении из минометов противник обстреливал Широкино, из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вел огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов было обстреляно Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям сил АТО в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и поселка Пески.

На момент публикации «ДНР» свою версию событий не обнародовала.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли позиции "ЛНР". По району села Калиновка велся огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Из минометов калибром 82 мм обстрелян район села Желтое.