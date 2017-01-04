С 6 января на Донетчине и Луганщине ожидается резкое похолодание. Новости

С 6 января в Донецкой области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Донецкой области ожидается резкое понижение температуры: ночью и днем до 7-13 градусов мороза. На территории области временами снег, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 м/с.

Аналогичная ситуация и в Луганской области. Предупреждение о резком похолодании опубликовала пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Согласно сообщению, по прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в Луганской области ночью и днем ​​температура упадет до 7-13 градусов мороза. Также на территории области временами снег, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 м/с.

8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки в восточных областях ослабеют и прекратятся.

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