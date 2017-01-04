В Северодонецке коммунальщик провалился через крышу в подъезд. Главная

Депутат Северодонецкого горсовета (Луганская обл.) Григорий Пригеба сообщил, что коммунальщики отчитались о выполнении ремонтных работ крыши одного из домов. Тем не менее, практически ничего не было сделано.

«Начало года, мягко говоря, не порадовало... Жители дома №18 по проспекту Центральному обратились ко мне еще в ноябре прошлого года по поводу ремонта крыши своего дома. Управление ЖКХ отчиталось о выполнении ремонта. Сегодня – снова обращение: «Спасибо Вам огромное, после обращения действительно все сдвинулось, работники ЖЭКа заменили два листа шифера. Но это не особо помогло, крыша все равно течет, так как все перекрытие, а также шифер – в аварийном состоянии», – написал Пригеба в Facebook .

Он добавил, что 3 января работники аварийно-диспетчерской службы выполняли газосварочные работы системы отопления на крыше дома, и в этот момент работник вышеупомянутого предприятия провалился через перекрытие крыши на лестничную площадку подъезда. В результате образовалась огромная дыра, через которую видно небо.

«Связался с начальником аварийно-диспетчерской службы В.И. Тарасовым, тот успокоил: работник не пострадал, спасла ватная спецовка. Дыру пообещали заделать. По словам специалистов, блоки перекрытий были уложены нестандартные, кровля действительно нуждается в срочном капремонте. Вопрос: куда смотрели специалисты ЖЭКа и УЖКХ, которые якобы проводили обследование по моему предыдущему обращению? Кого надо уронить с этой крыши, чтоб побыстрее возникло понимание необходимости капитального ремонта?», – отметил депутат.

Источник: Сайт города Северодонецка Фото из открытых источников

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