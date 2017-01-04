В Краматорске выбрали лучшее новогоднее оформление окна (Фото). Главная

В Краматорске (Донецкая обл.) подвели итоги конкурса, объявленного в декабре местными властями для жителей и предпринимателей города на лучшее новогоднее оформление окна, балкона и учреждения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Заявки на участие в конкурсе поступали как от жителей, так и от предпринимателей: соревновались кафе, салоны красоты, бизнес-учреждения. Победителей избирала специально созданная рабочая группа под руководством городского головы Андрея Панкова.

Лучше украсила окна своего дома жительница микрорайона Лазурный Ирина Яворовская. А из числа предпринимателей больше всего понравилось судьям оформление сотрудников ТБ «Мегаполис».

Победители получили вкусные подарки к праздникам.

Еще четверо предпринимателей самых запоминающихся рабочей группе (паб «Расти пузо», URBAN'S-кафе, салоны красоты «VITALITIS» и «Stella») были отмечены благодарностями от городского головы за участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление, создание праздничной атмосферы и внешней привлекательности города.

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