Размеры всех социальных пособий на 2017 год. Таблицы. Главная

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» учитывает все виды социальных пособий. В соответствии с постепенным повышением прожиточного минимума, в течение года будут повышаться и соцпособия.

Так, ст. ст. 7 предусмотрено, что в 2017 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит:

базовый размер: с 1 января 2017 – 1544 грн, с 1 мая – 1624 грн, с 1 декабря – 1700 грн.

для основных социальных и демографических групп населения:

– детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2017 – 1355 грн, с 1 мая - 1426 грн, с 1 декабря – 1492 грн;

– детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 – 1689 грн, с 1 мая - 1777 грн, с 1 декабря – 1860 грн;

– трудоспособных лиц: с 1 января 2017 – 1600 грн, с 1 мая – 1684 грн, с 1 декабря – 1762 грн;

Учитывая изменения размеров прожиточного минимума, в 2017 году размеры некоторых видов государственной помощи составят:

Ст. 9 Закона установлено, что в 2017 году уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум) для назначения помощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:

для трудоспособных лиц – 21%,

для детей – 85%,

для лиц, утративших трудоспособность, инвалидов – 100% процентов соответствующего прожиточного минимума.

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2017 году не может быть более 75% от уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Учитывая указанное, уровне обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в 2017 году составят:

Законом Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» определено право на материальное обеспечение за счет средств государственного бюджета Украины и социальную защиту инвалидов с детства и детей-инвалидов путем установления государственной социальной помощи в процентах от прожиточного минимума.

Размер государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам в 2017 году будет рассчитываться с учетом норм вышеуказанного Закона и ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете на 2017 год» с учетом норм постановления Кабинета Министров Украины от 26.03.2008 № 265 «Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан. В итоге помощь будет составлять:

При подготовке использовались материалы пресс-службы Краматорского городского совета