Что изменится для переселенцев в 2017 году. Главная

В 2017 году общественники ожидают более активной работы Министерства внутренне перемещенных лиц и смещение влияния на государственную политику в отношении этих граждан в сторону нового министерства. О том, что именно изменится для переселенцев в этом году, рассказала координатор по развитию ОО «Донбасс SOS» Ольга Гвоздева.

По ее словам, с 1 января для вынужденных переселенцев немного изменений.

«Например, в бюджет для адресной помощи внутренне перемещенным лицам заложена та же сумма, которая была в 2015 году. Это больше, чем сумма 2016 года, но число переселенцев у нас в 2015-м была меньше по сравнению с тем, сколько их сейчас», – сказала Гвоздева.

Есть один очень спорный документ касательно возвращения штампов. Активистка считает, что многое будет зависеть от того, как это постановление будет выполняться на местах. Также она рассказала о разрешениях для пересечения линии разграничения.

«Они, в принципе, уже достаточно давно в электронной форме. Но возникает вопрос, вообще целесообразна эта система получения предварительных разрешений, если на самом деле у нас на местах есть паспортная проверка. Много случаев, когда на нашу горячую линию обращаются люди с проблемами из-за технической неисправности сайта. Их все равно проверяют на месте при пересечении линии разграничения. Часто у человека с документами все нормально, но с разрешением что-то не так из-за технических проблем. Общественные организации говорят, что эту систему надо менять», – объяснила Гвоздева.

«Есть еще такой момент, что люди, которые пересекают линию разграничения, могут пересечь границу и выехать, например, из России, особенно из Луганской области, а затем вернуться в Харьковскую область на границе», – добавила она.

В 2017 году ожидается полноценный запуск единой базы ВПЛ. В идеале, это будет электронный кабинет для каждой внутренне перемещенного лица, куда человек может зайти и предоставить информацию о своих потребностях. Государство, имея эту информацию, должно выстраивать политику и программы, которые будут финансироваться как за счет государственного бюджета, так и за счет средств международных доноров.

«Уже создан мультитрастовый фонд на уровне Кабинета министров, но база пока не запущена, доступа к электронным кабинетам пока нет. Сейчас доступ к ним имеет только Министерство социальной политики и управления соцзащиты на местах, но постепенно этот доступ будет расширен, и переселенцы смогут предоставлять свою информацию», – сказала представитель общественной организации.

Кроме того, по ее словам, общественники надеются, что система проверок внутренне перемещенных лиц будет упрощена через запуск базы, потому что таким образом будет улучшен обмен информацией между Министерством социальной политики и пограничниками на линии разграничения.

«Если когда-то эта система запустится, мы отменим печально известное 365-е постановление, когда к внутренне перемещенным лицам ходят домой и проверяют. На самом деле эта сложная система будет уже ненужной, но обмен этой информацией целесообразен только в случае, если переселенец получает адресную помощь на возмещение аренды за жилье и коммунальные. А вот все остальные выплаты, в том числе и пенсии, не должны зависеть от статуса внутренне перемещенного лица. Только если будет утвержден, например, механизм, по социальным выплатам и пенсиям гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях, можно будет сказать, что система заработает нормально», – сообщила Гвоздева.

Что касается сроков и дат, по ее словам, если говорить о базе внутренне перемещенных лиц, то на первом этапе она полностью заработает для всех управлений соцзащиты, это должно произойти до конца зимы. А второй этап, когда доступ получит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, по-видимому, будет весной-летом.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий уже создали рабочую группу, где эксперты, как из министерств, так и из общественных и международных организаций, работают над разработкой новых нормативных актов, подзаконных актов и законодательства.

«В том числе там обсуждается возможность утверждения механизма выплаты пенсий гражданам, проживающим на неподконтрольной территории, но, к сожалению, пока сейчас, как и весь 2016 год, эту работу игнорирует Министерство социальной политики. В 2017 году мы ожидаем более активной работы Министерства внутренне перемещенных лиц и смещение влияния на государственную политику в отношении этих граждан из Министерства социальной политики к новому министерству», – отметила общественница.

Новый транш МВФ, который Украина получит в 2017 году, привязан к теме разработки механизма выплат пенсий на неподконтрольных территориях. Транш Европейского Союза также привязан к этому вопросу.

«Есть несколько вариантов механизма. Если мы разделим граждан условно, те граждане, которые могут выезжать на неподконтрольную территорию, мобильные граждане просто выезжают, прикрепляются к конкретному Пенсионному фонду и получают пенсию, независимо от статуса внутренне перемещенного лица. Что касается тех граждан, которые являются немобильными, люди с инвалидностью, люди пожилого возраста, которые не могут самостоятельно выехать, то необходимо подключать международные гуманитарные организации, которые работают на неподконтрольной территории», – рассказала Гвоздева.

По ее словам, Пенсионный фонд говорит о том, что пенсионеров, проживающих на неподконтрольной территории, и при этом работающих на предприятиях, функционирующих там, можно очень легко идентифицировать. За них предприятие платит налоги и, в принципе, этим лицам уже можно обеспечить пенсии. Но пока этот механизм не прописан.

Также Гвоздева напомнила, что выплата пенсий гражданам Украины закреплена в статье 46 Конституции Украины.

По материалам: Громадське радіо

Читайте также: