В Донецкой области шахтера убило током. Главная

3 января во время рабочей смены электрическим током был смертельно травмирован шахтер ПАО ШУ «Покровское». Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции около 20:00 часов. Погибшим является 38-летний житель Мирнограда.

Во время осмотра места происшествия было установлено, что мужчина занимался ремонтом комбайна. Во время ремонтных работ шахтер был поражен электрическим током. Мужчина немедленно был доставлен в медицинский пункт предприятия, но спасти жизнь шахтера медработникам не удалось.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины.

Проводятся необходимые следственные действия.