Солдата-дезертира, покинувшего позиции под Мариуполем, будут судить заочно, – прокуратура. Новости

Солдат-дезертир, который покинул позиции под Мариуполем, предстанет перед судом заочно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что ранее неоднократно судимый житель Днепра проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины на должности оператора 4-го зенитного ракетного взвода зенитной ракетной батареи зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона пятьдесят шестой отдельной мотопехотной бригады.

В январе 2016 года, находясь на КПВВ вблизи Чермалыка, он по собственной инициативе покинул место несения военной службы и перешел через линию разграничения, то есть на территорию, временно неподконтрольную украинским властям.

Во время побега дезертир забрал с собой автомат Калашникова и патроны к нему, а также автомат своего побратима. В дальнейшем, находясь на территории временно неподконтрольного Донецка, обвиняемый давал интервью и участвовал в телевизионных программах. Во время интервью он сообщал информацию о позициях и месте дислокации воинских формирований Украины, также он дискредитировал Вооруженные силы Украины и давал ложные сведения о них.

Действия дезертира квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время он все еще находится на временно неподконтрольной территории, и его будут судить заочно. Обвинительный акт прокуратура Донецкой области уже направила в суд.

Читайте также: