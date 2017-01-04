Тука рассказал, когда можно проводить выборы на Донбассе. Главная

После возвращения Донбасса под контроль Киева еще должно пройти 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает «Еспресо.TV».

«Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года должно пройти перед любыми выборами», – сказал Тука.

По его словам, в случае возвращения контроля в течение 2-3 лет на территориях, которые сейчас неподконтрольны украинским властям, могут работать военно-гражданские администрации.

Модальности проведения выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей были ключевым вопросом во время переговоров в Минске политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Разногласие сторон вызывает тема участия в местных выборах на Донбассе украинских политических партий, голосование временно перемещенных лиц, аккредитация СМИ.

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