В Бахмуте будут штрафовать владельцев магазинов, если крыльцо не очищено от снега. Новости

С наступлением зимнего периода к перечню обязательных работ для предприятий добавилась еще одна – уборка территорий, прилегающих к объектам, от снежного и ледяного покрова.

В соответствии с Правилами благоустройства в Бахмуте (Донецкая обл.), утвержденными решением городского совета от 24.07.2013 №6/41-744, все собственники помещений, используемых для предпринимательской деятельности (магазинов, временных архитектурных сооружений, пр.), обязаны в зимний период производить работы по очистке прилегающих территорий от снега и льда (п. 2.4.7 Правил).

Заметенные подходы, наледь, образующаяся на крыльце и ступенях объектов – все эти проблемы требуют своевременного решения. Снег, не убранный вовремя, превращается в лед, мешает передвижению и становится опасным, а обледеневшие ступени могут серьезно угрожать здоровью и жизни граждан.

В связи с этим, за несоблюдение правил благоустройства территорий населенных пунктов в отношении должностных лиц, граждан-субъектов предпринимательской деятельности предусмотрены штрафные санкции в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.).

Источник: Сайт города Бахмута

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