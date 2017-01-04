Доходы Северодонецка за год составили 956 млн грн. Главная

За прошлый год доходы городского бюджета Северодонецка (Луганская обл.) по общему фонду с учетом трансфертов составили 955 972,75 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета.

Поступления в бюджет:

налоговые – 443 633,19 тыс. грн,

неналоговые – 9 128,93 тыс. грн,

образовательная субвенция – 72 952,80 тыс. грн,

медицинская субвенция – 112 410,07 тыс. грн,

субвенция за счет остатка средств медицинской субвенции – 3 471,00 тыс. грн,

субвенция за счет остатка средств образовательной субвенции – 590,00 тыс. грн,

другие субвенции и дотации – 313 786,76 тыс. грн.

Из общего фонда профинансированы расходы за отчетный период с учетом субвенций в сумме 791 951,71 тыс. грн.

Расходы составили:

на образование – 200 302,76 тыс. грн,

на здравоохранение – 161 424,24 тыс. грн,

на социальную защиту – 312 425,76 тыс. грн,

на культуру – 18 452,97 тыс. грн,

на физическую культуру и спорт – 18 173,39 тыс. грн,

на органы местного самоуправления – 45 827,23 тыс. грн,

на жилищно-коммунальное хозяйство – 29 676,85 тыс. грн,

на землеустройство – 25,04 тыс. грн,

на транспорт, дорожное хозяйство (проведение работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог) – 2 373,92 тыс. грн,

на средства массовой информации – 627,91 тыс. грн,

на другую субвенцию поселкам Боровское и Сиротино – 1 044,08 тыс. грн,

на другие расходы (коммунальное учреждение «Трудовой архив», ЗАО «Городская типография», содержание нежилых помещений, являющихся коммунальной собственностью) – 1 597,56 тыс. грн.

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