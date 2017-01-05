Под Покровском обнаружен схрон с артснарядами, минами, пластидом и гранатами (Фото). Новости

В пгт Первомайском Покровского района Донецкой области обнаружен крупный схрон боеприпасов. Об этом проедает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мины, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 г и более 68000 патронов различного калибра.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.