Если чиновники и силовики отказывают переселенцу… Контакты «горячих линий». Новости

Часто при обращении в государственные органы и коммунальные службы временно перемещенные лица (ВПЛ) получают отказы от сотрудников данных учреждений. Не всегда такие отказы обоснованы, часто это происходит из-за некомпетентности сотрудников.

Организация «Донбасс SOS» собрала все «горячие» контакты, которые помогут переселенцам в подобной ситуации.

Юристы «Донбасс SOS» акцентируют – с государством не спорят устно. В случае, если вы получаете отказ (в предоставлении адресной помощи, регистрации, получения статуса ВПЛ, постановки на учет в медицинское учреждение и т.д.), необходимо:

написать заявление на имя начальника госоргана

сделать ксерокопию

подать заявление

потребовать принятия заявления с регистрацией как входящего документа в соответствующий орган (номер и дата входящего, подпись лица, принявшего заявление, с указанием ФИО и его должности)

Зарегистрировать поступивший документ – значит подтвердить факт его получения. Нет подтверждения обращения – значит, нет и самого обращения.

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