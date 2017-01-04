Жители прифронтового Новолуганского, набирая «102», теперь не будут попадать в «ДНР». Новости

Жители прифронтового поселка Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), которые из-за близости к неподконтрольной украинским властям территории при звонках на номер 102 попадали в «ДНР», с сегодняшнего дня, 4 января, могут обращаться напрямую в главк по бесплатной телефонной спецлинии. Такое решение было принято в ходе совещания с руководителями подразделений, обеспечивающих оперативное реагирование полиции на сообщения от граждан, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В Новолуганском живут более 3300 местных жителей и 700 переселенцев. Поселок расположен в нескольких километрах от окраин неподконтрольной украинским властям Горловки, поэтому, звоня на 102, жители попадали в «ДНР».

Чтобы обеспечить круглосуточное оперативное реагирование на обращения людей, руководством полиции области было принято решение подключить населенный пункт к Центру управления нарядами с использованием современных технологий.

Отряд полицейских, который дежурит в Новолуганском, получит планшет, и с 11 января вся работа полиции будет вестись через Единый аналитический сервисный центр.

Для обращений жителей выделены отдельные телефонные линии.

Люди могут обращаться в полицию по телефонам:

050-346-24-78,

067-623-51-52

0-800-505-102 («горячая линия», бесплатно со стационарных и мобильных).

Напомним, 23 декабря 2016 года поселок Новолуганское перешел под контроль Вооруженных сил Украины, до этого момента он являлся «серой зоной». Со 2 января 2017 года в поселке начала работать полиция. Поселок расположен в 500 м от линии фронта, на подъезде к населенному пункту – «нулевой блокпост ДНР», до неподконтрольной Горловки – 20 км.

Читать также: