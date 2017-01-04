ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв Новолуганское на Светлодарской дуге, – Полторак. Главная

Новые позиции на Светлодарской дуге украинские военные заняли, не нарушая Минских соглашений, поскольку эта территория и так принадлежит Украине. Об этом в эфире ТК «5 канал» заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Отметим, что речь идет о поселке Новолуганское, которое ранее являлось «серой зоной», и 23 декабря поселок перешел под контроль ВСУ. По словам главы Минообороны, военные просто были вынуждены реагировать на атаки противника.

«Мы не нарушаем Минские соглашения. Вообще, согласно Минским соглашениями, эта территория (новые позиции в районе Светлодарской дуги) принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории», – подчеркнул он.

Напомним, Вооруженные Силы Украины 23 декабря установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, находящегося на линии разграничения на Светлодарской дуге. Поселок расположен в 500 м от линии фронта, на подъезде к населенному пункту – «нулевой блокпост ДНР», до неподконтрольной Горловки – 20 км.

После окончательного перехода под контроль Украины, со 2 января 2017 года в поселке начала работать полиция. На данный момент в Новолуганском проживает 3330 местных жителей и 700 переселенцев. Работает школа, где обучаются 185 детей, а также детский сад (его посещают 85 воспитанников). Также в Новолуганском есть предприятие, которое обеспечивает трудоустройством 750 человек, работает и амбулатория.

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