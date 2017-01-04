СБУ требует запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Ле Пен. Нардепы поддерживают. Главная

Служба безопасности Украины инициирует запрет въезда в Украину кандидата в президенты Франции, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен после ее заявления, что аннексия украинского Крыма Россией «не была незаконной». Об этом сегодня, 4 января, заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук в эфире телеканала «112.Украина».

«3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ, и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства», – заявил Ткачук.

Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако политик не является представителем официальной власти Французской Республики.

«Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют себе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства», – заметил Ткачук.

В депутатской группе Верховной Рады по межпарламентским связям с Францией поддерживают позицию СБУ о запрете въезда в Украину Марин Ле Пен. «Я считаю, что это абсолютно адекватно, потому что по такой логике мне кажется, что тогда Франции вообще нужно к Германии присоединиться, если мы будем говорить про историю и те все вещи, которые она описывала, логика непонятна. Это политик, который является абсолютной марионеткой Кремля и она эти заявления делает как рупор Кремля. Я думаю, что это абсолютно нормальная позиция [СБУ], если мы это сделаем (запретим въезд Ле Пен в Украину, – прим.)», – сказала «Сегодня.ua» член этой группы ВР, нардеп от БПП Оксана Юринец.

Вместе с тем эксперты отмечают, что украинской власти стоит налаживать отношения и с ультраправыми оппозиционными к нынешней французской власти политиками, так как они лидируют в предвыборной президентской избирательной гонке. Чтобы не получилось так, как с выборами президента США, когда Украина ставила на победу Хиллари Клинтон, а в итоге победил Дональд Трамп.

«Для Украины сейчас, прежде всего, важно наладить связи с командами тех кандидатов, которые лидируют во Франции. Чтобы не вышло так, как с Америкой. Украина здесь должна действовать на опережение, налаживать контакты и доносить свою позицию об урегулировании конфликта на Донбассе», – прокомментировала «Сегодня.ua» замдиректора Института мировой политики Екатерина Зарембо.

По последним соцопросам, победитель праймериз французских правых и центристов экс-премьер Франсуа Фийон во втором туре президентских выборов обойдет лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За Фийона готовы проголосовать 26%, за Ле Пен – 24%.

По мнению же Оксаны Юринец, когда народ Франции выберет себе главу, тогда уже нужно будет говорить с руководителем государства. «Как правило, у политиков меняется мнение. Но, к сожалению, мы имеем тенденцию по многим европейским странам и собственно эта "третья мировая информационная [война]" она все-таки идет по всему миру. И мы видим нездоровые тенденции во многих странах. Но, знаете, нужно точно выстраивать отношения с тем, кто есть властью, а не ожидать, делать какие-то ставки. Если человек будет откровенно говорить на твою страну какие-то такие вещи, мы должны реагировать адекватно», – подытожила нардеп.