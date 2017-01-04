Суд встал на сторону переселенки. Она не должна возвращать полученную адресную помощь. Новости

Управление труда и социальной защиты населения Славянска (Донецкая обл.) пытались взыскать полученную женщиной-переселенкой помощь из-за наличия у нее собственного жилья на подконтрольной территории. Но судебное дело завершилась в пользу переселенки. Об этом сообщили в Славянском офисе БФ «Право на защиту»:

Поводом для судебного разбирательства по законности получения государственной помощи стало наличие у ВПЛ (внутренне перемещенного лица) собственного жилья. УТСЗН обвинил жительницу Славянска Татьяну В. в незаконном получении денежной помощи, поскольку она имеет собственное жилье на территории, подконтрольной правительству Украины. Ведь, согласно законодательству, наличие собственного жилья, расположенного в регионах, отличных от временно неподконтрольных территорий, лишает переселенца права на денежную помощь от государства.

На этом основании Татьяна В. должна вернуть все деньги, полученные от государства, как переселенка. Однако, приняв во внимание убедительные аргументы защиты, суд стал на сторону ВПЛ.

При рассмотрении дела защитник ответчика юрист БФ «Право на защиту» Наталья Алябьева указала, что Славянск, где находится жилье женщины, входит в перечень населенных пунктов, где происходила антитеррористическая операция. Кроме того, в результате обстрела жилье претерпело значительные повреждения, что было подтверждено актом обследования (отнесено к категории II). Также было отмечено, что по состоянию здоровья ВПЛ не может жить в полуразрушенном доме.

Взяв за основу доводы юриста, суд защитил право пострадавшей жительницы Славянска и отказал УТСЗН Славянского городского совета в требовании о возврате им адресной помощи.

Читайте также: