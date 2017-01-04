На северных блокпостах Донетчины за год проверено около 60 тыс. человек (Фото). Главная

За 12 месяцев на блокпостах Славянской оперативной зоны (Донецкая обл.) проверено по базам данных около 60 тыс. человек и осмотрено 7 тыс единиц грузового транспорта. Благодаря этим мерам полицейские выявили 15 участников незаконных вооруженных формирований и 33 человека, находившихся в розыске, раскрыли около ста правонарушений уголовного и административного характера. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Находясь на самом севере региона, блокпосты Славянского отдела полиции стали надежным «фильтром», который не позволяет вывозить оружие и боеприпасы из зоны АТО.

47 раз правоохранителям приходилось изымать здесь опасные «сувениры». Кроме этого, сотрудники Славянской полиции вместе с «приданными силами» из разных областей Украины во время несения службы задокументировали 23 факта незаконного хранения наркотических средств, неоднократно выявляли подделку документов, раскрывали кражи, грабежи и угоны автотранспорта.

Много внимания уделяли полицейские соблюдению условий безопасности перевозки пассажиров – выявлено 3 таких нарушения, а также законности транспортировки грузов – 56 нарушений, среди которых имели место перевозки металлолома и леса.

11 водителей, которые пересекали блокпосты Славянской оперативной зоны, находились в состоянии опьянения, еще 8 управляли транспортом без документов – привлечение их к ответственности помогло обеспечить безопасность дорожного движения, предотвратить возможные человеческие жертвы среди его участников.

Осенью, по инициативе начальника ГУНП Донецкой области Вячеслава Аброськина, блокпосты были модернизированы, на каждом из них были созданы все необходимые условия для круглосуточного несения службы при различных погодных условиях, а также отдыха «свободной смены», проведено благоустройство. Начала действовать система видеоконтроля «Рубеж», которая позволяет полицейским фиксировать нарушения и выявлять транспорт, находящийся в розыске.

Кроме стационарных блокпостов, в Славянской оперативной зоне действуют и мобильные. Передвижные наряды перекрывают те пути, с помощью которых правонарушители пытаются избежать проверок. Они при необходимости могут «внепланово» дежурить как на въездах в населенные пункты, так и на дорогах посреди леса.

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