Прекращение огня зависит не только от ОБСЕ, но и от Москвы и Киева, – новый глава ОБСЕ. Главная

Минские договоренности необходимы, и их нужно выполнять. Об этом заявил новый глава ОБСЕ министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, передает «ЛІГА.net».

«Мы должны продолжать переговоры. Минск – единая база, на основе которой они проводятся», – сказал Курц.

По его словам, существует некоторая обеспокоенность относительно эффективности Минских соглашений, признав при этом, что в начале их подписания в 2014 году было значительно больше нарушений.

«Мы будем делать все, чтобы СММ ОБСЕ выполняла свой мандат на всей территории Донбасса, чтобы прекратить огонь», – сказал Курц.

По его словам, прекращение огня зависит не только от ОБСЕ, но и от Москвы и Киева.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

3 января Курц посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с последствиями обстрелов пос. Виноградное под Марицполем, передал спасателям Мариуполя противоминные таблички.

Отметим, что австрийский министр высказывался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и «на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций».

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