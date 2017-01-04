Австрия выделит 2 млн евро на помощь жителям Донбасса, – МИД Австрии. Новости

Австрия планирует выделить Украине 2 млн евро для гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем Twitter сообщил председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц в ходе поездки в Донецкую область.

«Австрия предоставляет дополнительные 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи населению на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 січня 2017 р.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

3 января Курц посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с последствиями обстрелов пос. Виноградное под Марицполем, передал спасателям Мариуполя противоминные таблички.

Отметим, что австрийский министр высказывался за постепенное снятие санкций ЕС против России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и «на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций».

Фото: Twitter / Себастьян Курц

Читайте также: