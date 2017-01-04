Для рождественской поездки 580 детей из «серой зоны» Донбасса не хватает 124 тыс. грн . Новости

Волонтеры фонда «Стрічка надії» собирают средства для рождественской поездки 580 детей из «серой зоны» Донецкой и Луганской областей в Киев. Данная акция «Поезд Дружбы» реализуется в рамках проекта «Восток – Запад вместе». Об этом сообщается на странице в Facebook Фонда.

Как сообщалось ранее Фонд выступил организатором поездки школьников возрастом от 12 лет в Киев и города Западной Украины, с учетом автобусных перевозок, питания, экскурсий и развлекательных программ. Ночевать дети будут в поезде, который выделяет под данную акцию ПАО «Укрзализныця».

В частности, в столице Украины уже запланирована автобусная экскурсия «Киев – столица Украины», посещение рождественской цирковой программы.

Волонтеры отмечают, что для полной реализации проекта им не хватает 124 тыс. грн, которые будут направлены на оплату:

автобусов для транспортировки детей по Киеву и обзорной экскурсии (11 автобусов)

сопровождение в течение дня квалифицированными экскурсоводами;

двухразовое питание (комплексный обед и ужин для 580 детей);

сбор боксов с продуктами питания для детей в дорогу (580 шт.)

«Обращаемся ко всем неравнодушных людей, оказать посильную помощь, которая будет направлена ​​на реализацию проекта! Надеемся на Вашу поддержку и помощь! Со своей стороны, любой помощь, фондом будет предоставлена ​​полная отчетность», – говорится на Facebook-странице БФ «Стрічка надії», где указаны реквизиты для перечисления и контактные телефоны организаторов.

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