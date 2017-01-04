В «ЛНР» уровень заболеваемости гриппом превысил эпидпорог. Главная

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в «ЛНР» превысил эпидемиологический порог. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Так, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на 52 неделе (22-29 декабря) превысил эпидемический порог на 30,3%: при уровне эпидпорога 45,8 на 10 тыс. населения заболеваемость составила 59,7.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в Антраците, Алчевске, Краснодоне, Ровеньках, Свердловске (после переименования Довжанск), Первомайске, Стаханове (после переименования Кадиевка), Лутугинском районе. Рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах.

«Всего в республике за 52 неделю ОРВИ заболело 8979 человек, что выше уровня заболеваемости 51-ой недели на 11,2%. Установлен диагноз "грипп" клинически у 51 больного. Госпитализировано в лечебные учреждения с диагнозом ОРВИ 636 человек», – отметили в «министерстве здравоохранения ЛНР».

Среди школьников превышена пороговая заболеваемость в Ровеньках, Алчевске, Антраците, Брянке, Кировске (после переименования Голубовка), Первомайске, Стаханове (Кадиевке), Перевальском районе.

В итоге, в Свердловске (Довжанске) приостановлен учебно-воспитательный процесс в Бирюковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, где процент заболевших ОРВИ среди детей составляет более 22%.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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