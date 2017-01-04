Из общего бюджета ОБСЕ на Украину приходится 60%, – Тарута. Главная

В ходе визита 3 и 4 января в Донецкую область нового председателя ОБСЕ, главы МИДа Австрии Себастьяна Курца обсуждался вопрос усиления функций ОБСЕ, в том числе ввод на Донбасс полицейской миссии. Об этом сегодня, 4 января, в комментарии «Сегодня.ua» рассказал внефракционный нардеп Сергей Тарута, который был в составе украинской делегации на переговорах с австрийскими дипломатами.

«Для этого нужен мандат, он (Курц, – прим.) не принимает решения. Хотя, насколько я понимаю, он не возражает по этому вопросу, чтобы была более эффективная система мониторинга и влияния на действия боевиков. Речь шла о допуске представителей ОБСЕ на всю территорию (сейчас ОБСЕ не имеет полного доступа к неподконтрольным территориям Донбасса, – прим.)», – сказал Тарута.

По словам нардепа, в отношении работы миссии СММ ОБСЕ и возможного разворачивания на Донбассе вооруженной полицейской миссии проговаривали теоретическую возможность, но практическая реализация достаточно сложная – необходимо согласие всех 57 стран-членов ОБСЕ и бюджет.

«Из бюджета, который сегодня имеет ОБСЕ, 170 млн евро, 100 млн евро заложено для Украины. И сейчас очень важен вопрос, смогут ли они также выделять такие огромные средства для дальнейшего финансирования нахождения представителей ОБСЕ на Донбассе, как по линии контроля, так и по гуманитарной части. Когда они принимали решение о направлении сюда представителей, у них было понимание, что этот конфликт не должен растянуться надолго. А мы его уже третий год имеем. И для них вызов как же дальше финансировать. Этот вопрос остался открытым», – подытожил Тарута.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

3 января Курц посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с последствиями обстрелов пос. Виноградное под Марицполем, передал спасателям Мариуполя противоминные таблички.

Отметим, что накануне визита на Донбасс в интервью Der Spiegel Курц заявил о возможном поэтапном снятии санкций с России.

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