В 2016 году в Славянске, Николаевке и Святогороске умерших вдвое больше родившихся. Новости

За 2016 год в Славянске (Донецкая обл.) родилось 1074 ребенка, в Николаевке – 103, а в Святогорске – 18. Итого по агломерации – 1195. Об этом сообщает Отдел регистрации гражданского состояния Славянска.

В прошлом году в Славянске умерло 2166 человек, в Николаевке – 215, а в Святогорске – 48 человек. Итого по агломерации – 2429 умерших.

Заключили браки в Славянске в 2016 году – 517 пар, в Николаевке – 50, в Святогорске – 27.

Помимо того, изменили имя 40 человек, а расторгли брак 120 человек.

Источник: Деловой Славянск