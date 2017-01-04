За взятку по размещению рекламы на «Мариупольском вагонном депо» начальник отделался штрафом в 17 тыс. грн. Новости

Начальник структурного подразделения «Мариупольское вагонного депо» заплатит штраф за получение взятки. Об этом свидетельствует решение Приморского районного суда города Мариуполя Донецкой области.

Так, 27 октября 2015 года мужчина занимал должность начальника структурного подразделения «Мариупольское вагонное депо» регионального филиала «Донецкая железная дорога» ГП «Украинская железная дорога». Находясь на своем рабочем месте, во время встречи он сообщил собеседнику о возможности снижения размера арендной платы за размещение рекламы на зданиях железной дороги при условии платы 4100 грн ему лично.

28 января 2016 года, примерно в 14:40, человек, желавший разместить рекламу, действуя под контролем сотрудников правоохранительных органов, находясь в служебном кабинете, расположенном в помещении структурного подразделения «Мариупольское вагонное депо» в Приморском районе Мариуполя, передал последнему ранее обусловленную сумму денег, т.е. взятку.

Обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что в конце октября – ноября 2015 года к нему обратился человек с просьбой разместить рекламный баннер на бывшей столовой «Мариупольского вагонного депо». Он ответил, что там уже висит реклама. Обратившийся, в свою очередь, попросил разместить свой баннер «Хрустальной чистой воды» с другой стороны здания. Но обвиняемый сразу не согласился и сказал, что еще подумает.

Через 2-3 недели обратившийся пришел снова и сказал, что за размещение каждого плаката будет платить 1500 грн. Затем в конце года приходил еще 2-3 раза, предлагал рекламу стройматериалов, за каждый плакат по 2500 грн.

Начальник рассказал, что, посоветовавшись с бухгалтером, они решили, что мужчина через кассу заплатит только 900 грн, а остальные – 4100 грн принесет лично ему.

Таким образом, суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 368 ч.1 УК Украины (получение взятки) и присудил штраф в виде 17 тыс. грн с лишением права занимать должности с организационно-распорядительными функциями на 1 год.

Источник: Сайт города Мариуполя