В 2016 году в Покровске безработными считались только 30 переселенцев. Новости

В Покровске по состоянию на 4 января количество зарегистрированных безработных составляет 376 чел. Всего в течение 2016 года состояло на учете 2161 чел., из них трудоустроено 960 чел. Об этом сообщил директора Покровского городского центра занятости Николай Толмачов.

Статус безработного в течение прошлого года получили 30 переселенцев, из которых:

трудоустроено 28 чел.,

прошли профессиональное обучение – 15 чел.,

приняли участие в общественных и работах временного характера 18 человек,

трудоустроено при условии компенсации работодателю выплат на заработную плату и оплату ЕСВ – 17 чел.

С начала 2016 года в Покровский ГЦЗ Донецкой области за содействием в трудоустройстве обратилось 24 демобилизованных военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции. Четверо из них уже открыли собственное дело, защитив бизнес-проекты при поддержке службы занятости.

Покровский ГЦЗ Донецкой области продолжает сотрудничество с Покровско-Селидовским объединенным городским военным комиссариатом с целью информирования безработных граждан относительно службы по контракту в Вооруженных Силах.

Также Покровский ГЦЗ Донецкой области предлагает услуги по обучению, переобучению и повышению квалификации в центрах профессионально- технического образования ГСЗ. В 2016 году профессиональное обучение прошли 328 безработных.

Источник: ДДК