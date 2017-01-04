Пограничники туалетами не ведают, это к облгосадминистрации, – реакция Донецкого погранотряда на мониторинг КПВВ. Новости

Пограничники не несут ответственность за состояние туалетов и наличие питьевой воды на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе. Так спикер Донецкого погранотряда Наталья Колесник прокомментировала последние результаты мониторинга контрольных пунктов, проведенные общественной организацией «Фундация.101».

В частности, в зоне ответственности Донецкого погранотряда находится мариупольское направление, и соответственно, КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ «Гнутово».

«На КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" сложная ситуация с туалетами: они в плохом состоянии, практически не убираются. На "Новотроицком" кроме загрязнения, проблемным является общее состояние – оторванные двери. На "Гнутово" туалеты не убираются именно со стороны неконтролируемой территории. Загрязненность туалетов фиксировали на КПВВ "Новотроицкое" 7 раз (78%) и на КПВВ "Гнутово" 8 раз (89%)», – указала в итоговом отчете за декабрь «Фундация.101».

служба Украины отреагировала на негативную оценку санитарного состояния туалетов, установленных на КПВВ на Мариупольском направлении.

Пограничники в свою очередь информацию приняли, однако ответили, что состояние уборных – этот вовсе не их парафия. По словам «зеленых беретов», благоустройством на КПВВ ведают местные власти.

«Туалеты, вода и прочие средства благоустройства – это сфера влияния местной власти. Пограничники осуществляют только контрольно-пропускные операции и не имеют отношения к объектам благоустройства. Обращайтесь в обладминистрацию», – резюмировала спикер Донецкого погранотряда Наталья Колесник.

По материалам «MRPL.city»

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