В Славянске после капремонта открылись стоматология и инфекционное отделение (Фото). Новости

Сегодня, 4 января, в Славянске (Донецкая обл.) после капитального ремонта были открыты инфекционное отделение городской клинической больницы и стоматологическая поликлиника.

На капремонты в медучреждениях города, как рассказала заместитель отдела здравоохранения Светлана Рязанцева, было выделено более 5 млн грн из фонда развития Славянска.

По словам заведующей инфекционным отделением городской клинической больницы Татьяны Коробко, на выделенные деньги (478 тыс. грн) в крыле для лечения больных с вирусными гепатитами был закончен ремонт, начавшийся еще в 2008 году, а также закуплена мебель и мягкий инвентарь.

Теперь инфекционное отделение располагает 40 койками. В гепатитном блоке находятся три палаты: женская, мужская и диагностическая. В каждой из них – умывальник, современные конвекторы, пластиковые окна и двери, новые койки и тумбочки.

Масштабное утепление было проведено и в стоматологической поликлинике Славянска. Здесь, по словам главного врача Александра Чопия, на 295 тыс. грн заменили 26 окон и 14 дверей, двое из которых имеют защиту против рентгеновских лучей.

Кроме того, на компьютеры, мебель, инвентарь и канцтовары потратили 241 тыс. грн.

«Наш рентгенаппарат работает на полную мощность и делает по 10 тысяч снимков за год, износ сумасшедший. Поэтому приобрести еще один такой же аппарат и пару стоматологических установок было бы настоящим спасением», – рассказывает Чопий.

Пока оставляет желать лучшего состояние хирургического отделения стоматполиклиники. В перспективе – его косметический ремонт.

Хирургическое отделение стоматологической поликлиники Славянска:

Инфекционное отделение городской клинической больницы:

Источник: Деловой Славянск