Как украинцу теперь купить жене норковую шубу и не попасть «под статью». Новости

Национальный банк с 4 января ввел ограничение для оплаты за товары и услуги наличными. Рассчитываться наличными гривнами за товары и услуги украинцы смогут теперь только максимально на 50 тыс. грн (раньше было 150 тыс.). Большие суммы нужно будет перечислять только по безналу. «Страна» ответила на главные вопросы об этом нововведении.

1. На какую сумму можно купить товар и рассчитаться наличными?

В постановлении НБУ речь идет о 50 тыс. гривен, оплаченных в течение одного дня. То есть, любой товар или услуга, которые стоят дороже 50 тыс. хоть на 1 копейку, должны быть проведены через безналичный расчет – оплачены карточкой или сделан денежный перевод на расчетный счет в банке.

Также до 50 тыс. ограничены расчеты физических лиц по договорам, требующим нотариального заверения.

Что касается предпринимателей, они могут рассчитываться между собой на сумму не более 10 тыс. грн в день (эта сумма не изменялась).

2. Каких товаров это касается?

В инфографике НБУ отмечается, что ограничения касаются только крупных покупок – недвижимости, транспортных средств, украшений, меховых изделий, дорогих часов, предметов интерьера, а также зарубежных туров.

На практике круг применения нормы намного шире – это и предметы мебели, и бытовая техника (дорогие телевизоры или холодильники и т.д.), строительные материалы, туристические поездки за границу и даже медицинские услуги, например, роды в частных роддомах или операции.

3. Зачем нужно такое нововведение?

В НБУ утверждают, что новшество утверждено с целью предотвращения коррупции и снижения объемов теневой экономики.

Известный экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в свою очередь, считает, что норма вводится для того, чтобы Госфискальная служба могла отслеживать крупные покупки украинцев и сопоставлять их с доходами. Кроме того, еще одна побочная цель – контроль за получателями субсидий (их не могут получать люди, которые совершали покупки более 50 тыс. гривен, но ранее соблюдение этой нормы на практике было невозможно проверить, теперь же механизм контроля появился).

«Норма в 50 тыс. гривен вводится для того, чтобы со стороны налоговой был контроль, кто что покупает, и есть ли у него такие ресурсы. Ну и, во-вторых, чтобы люди вытащили деньги из-под подушки, из-под матраса и положили их на счета, для поддержания банковской системы», – отмечает экономист.

То есть, другими словами, если у вас невысокий официальный доход, а траты, которые вы будете проводить по безнальным операциям, большие, вы рано или поздно попадете на крючок налоговиков и вам зададут вопросы о соответствии ваших расходов и доходов. Последствия этого могут быть очень тяжелыми. Вплоть до возбуждения против вас уголовного дела по статье 212 УК – уклонение от уплаты налогов.

Поэтому эксперты советуют внимательно следить за тем, чтобы суммы по вашим засвеченным в системе безналичных расчетов операциям совпадали с вашим официальным доходом. Все траты, которые превышают этот доход, пытайтесь проводить через наличный расчет.

Тем более, лазейки есть. См. ниже.

4. Можно ли обойти это нововведение?

Можно.

Рассмотрим конкретный и очень жизненный пример: жена требует от мужа купить норковую шубу за 60 тыс. гривен (теперь эту покупку нужно будет проводить по безналу). И у мужа деньги есть, но большую часть зарплаты он получает в конверте. А официально – лишь минималку в 3200 (с 1 января 2017 года). То есть 60 тыс. гривен – это больше, чем официальный доход за год. Естественно, такая покупка, проведенная по безналу, может попасть в поле зрения налоговиков и обернуться уже упомянутой выше 212 статьей УК. Но, понятное дело, своей жене муж это объяснять не будет – та еще подумает, что зажал деньги, чтоб купить шубу любовнице.

Какой выход?

Есть варианты. Например, по договоренности с продавцом внести наличные в течение 2 дней – 50 тыс. сразу, а 10 – на следующий день. Не откажутся от «живых денег» и продавцы на рынках, которые вообще о реальных своих оборотах никому не отчитываются. На рынки, скорее всего, и перейдет значительная часть покупок дорогих товаров.

«Ограничения по покупкам еще долго будет неактуальными для магазинов, которые работают по серым схемам. Не говоря уже о рынках», – считает Александр Охрименко.

Впрочем, введение такого ограничения (50 тыс. гривен) может побудить правительство окончательно покончить с внутренней «офшорной зоной» в виде рынков – отменить для рыночных торговцев единый налог и перевести всех поголовно на кассовые аппараты.

До сих пор все эти попытки заканчивались поражением властей из-за сопротивления предпринимателей. Но на сей раз угроза для рыночников действительно серьезная.

5. Как накажут за нарушение?

За нарушение порядка проведения расчетов предусматривается административная ответственность. Во-первых, если операция покупки-продажи не будет проведена через кассовый аппарат, то нарушение, совершенное впервые, наказывается штрафом в 1 грн (ст. 17 Закона Украины об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли). Нарушение, совершенное повторно, влечет за собой штраф в 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг). За каждое последующее совершенное нарушение – в пятикратном размере стоимости проданных с нарушениями товаров (услуг).

Во-вторых, согласно статье 163-15 Кодекса Административных правонарушений, за превышение предельных сумм расчетов наличными установлен штраф, который налагается на физлицо-предпринимателя, должностных лиц юридического лица, в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов (1700 – 3400 грн). А в случае повторного нарушения – размер штрафа уже будет в пределах от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов (8500 – 17000 грн). К админответственности за превышение предельных сумм расчетов наличными привлекаются юрлица и физические лица – предприниматели.

Поскольку ограничения установлены в общем, то ответственность за такое правонарушение может наступать как для плательщиков, так и для получателей наличных средств. В то же время, рядовые физлица (не предприниматели), а также самозанятые лица (частные нотариусы, врачи, адвокаты и тд) не являются субъектами ответственности по этой статье.

Интересно и то, что админвзыскание может быть наложено не позже чем спустя два месяца со дня совершения правонарушения. Значит, уже через 2 месяца после покупки шубы за 60 тыс. гривен наличными никакой штраф никому не светит.

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