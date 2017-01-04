В прифронтовых Марьинке и Красногоровке не хватает угля и дров для буржуек, – Волынец (Фото). Новости

3 января председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец посетил прифронтовые города Марьинку и Красногоровку (Донецкая обл.) и был поражен условиями жизни людей. Своими впечатлениями он поделился на странице в Facebook.

«Сегодня посетили Марьинка и Красногоровку. Стали свидетелями страшных последствий войны: разрушенные дома, дороги, больницы и школы. Сегодня здесь продолжают страдать люди, нет элементарных условий в школах и жилых домах: воды, тепла и освещения. Местные органы власти нуждаются в помощи и понимании для решения всех этих проблем», – написал Волынец.

Его поразил факт, что эти города почти полностью обогреваются с помощью буржуек при дефиците угля и дров. «Еще не менее впечатляющим фактом является то, что в угольном крае ощущается такой острый дефицит угля для бытовых нужд населения. Хотелось бы, чтобы данный вопрос решался на более высоком уровне, как Минэнергоугля и Кабинет Министров Украины, потому что местные органы и военно-гражданская администрация не в силах полностью решить данный вопрос», – отметил профсоюзный лидер.

Приближаются Рождественские праздники, а вместе с ними и значительнее похолодание. «Трудно представить, как простые граждане смогут пережить эти морозы при таком плохом обеспечении тепла в домах рядовых украинцев», – подчеркнул Волынец.

Еще одним волнующим фактом для него стало то, что «кроме мужественного населения этих регионов, которые живут под ежедневными обстрелами, в переполненных от детей переселенцев местных школах, проводятся занятия в помещениях до половины высоты стен заложенными мешками с песком, куда ходят не менее героические дети, закаленные войной и не по годам уже взрослые».

«Находясь здесь, понимаешь, что ни одна картинка, никакие слова не способны передать атмосферу и ситуацию, которая здесь царит, важно, чтобы каждый понял, почувствовал эту проблему, это горе, потому что оно так или иначе касается всех украинский», – резюмировал Волынец.

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