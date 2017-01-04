Коммунальщики Константиновки наконец-то получили компенсацию за субсидии. Но не всю. Главная

В конце декабря коммунальные службы и ОСМД (общества совладельцев многоквартирных домов) Константиновки (Донецкая обл.) получили из госбюджета часть задолженности по компенсациям, связанных с предоставлением субсидий населению. То есть, на протяжении нескольких месяцев 2016 года за свет, воду, тепло, вывоз мусора, газ и квартиры население платило только суммы обязательных платежей.

Государство задолжало службам в виде субсидий миллионы гривен. Особенно страдали от этого мелкие предприятия, такие, как ОСМД, люди месяцами не получали зарплату. И в последних числах декабря, по данным Константиновского Управления труда и социальной защиты населения, часть такой задолженности (более чем на 50%) была погашена из государственного бюджета.

Например, в Константиновке, всем ОСМД, а также управлению по газоснабжению и газификации компенсировали затраты по конец октября. По 30 сентября выплатили компенсацию по субсидиям ГКП «Коммунтранс», «СЭЗ», «Константиновкатеплосеть». А вот горводоканалу хоть и компенсировали затраты включительно по конец сентября, но майская задолженность так и осталась непогашенной.

Источник: Знамя индустрии

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